Замгубернатора Брянской области сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле ребенка

На данный момент ребенка доставляет в больницу карета скорой помощи, его жизни ничего не угрожает.

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Десятилетний мальчик, пострадавший при расстреле автомобиля украинскими диверсантами, находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил «Звезде» заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков.

«По нашей информации, один пострадавший ребенок, но его жизни ничего не угрожает, все хорошо с ним... Он в скорой помощи, минут через 20 будет в больнице», - рассказал Бардуков.

Информацию о том, что при расстреле машины погиб мужчина, Бардуков не прокомментировал.

Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что диверсанты расстреляли автомобиль в селе Любечане. Погиб один человек, пострадал ребенок.