Bloomberg: Будапешт заблокировал заявление ЕС по выдаче ордера МУС на арест Путина

По данным агентства, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю пришлось опубликовать заявление от своего имени, приняв в нем к сведению решение Международного уголовного суда.

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Официальный Будапешт наложил вето на публикацию совместного заявления стран Европейского союза по вопросу выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, решение Венгрии вынудило верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опубликовать заявление от своего имени, приняв в нем к сведению решение МУС. Отмечается, что Венгрия может высказать свою позицию относительно выдачи ордера на арест российского лидера на очередном саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 23-24 марта.

Авторы материала подчеркнули, что в проекте декларации по итогам саммита употребляются схожие формулировки с заявлением главы внешнеполитической службы ЕС. При этом, по информации источников, лидеры некоторых европейских стран могут выступить с требованием использовать более жесткую риторику в адрес властей РФ относительно решения Международного уголовного суда.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что в 2022 году Европейский союз заплатил Международному уголовному суду 10 миллионов евро за его деятельность по Украине. Он добавил, что ЕС принял решение продолжить оказывать необходимую поддержку МУС до 2025 года на уровне трех миллионов евро. Рейндерс также дал обещание, что Евросоюз обсудит вопрос «реформирования Римского статута».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана. Также его фигурантами стали судьи этой организации - Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес. Причиной возбуждения уголовного дела относительно членов Международного уголовного суда стало вынесение решений об аресте главы Российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.