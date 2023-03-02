В стране и мире ФСБ РФ: в Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов Егор Левин Украинская диверсионная группа из 40 человек взяла заложников в Климовском районе Брянской области, среди них - местный фельдшер. © Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости Читайте нас на: В ФСБ России сообщили о проведении совместно с приданными силами Министерства обороны РФ мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. Ранее пресс-секретарь губернатора региона Юлия Старовойтова сообщила, что по всей территории села Сушаны Брянской области работают силовые структуры. По данным СМИ, украинская ДРГ взяла в заложники местных жителей. Очевидец из кинотеатра при ДК Климовского района ранее описал ситуацию на месте, заявив, что в регионе наблюдается паника. Экспертное мнение и аналитика