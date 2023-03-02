Очевидец описал ситуацию в Брянской области после появления украинских диверсантов

На данный момент информация о заложниках подтверждается лишь на уровне слухов.

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По словам представителя кинотеатра при ДК Климовского района, в регионе наблюдается паника из-за появления диверсантов. Известно, что у местных жителей отбирают телефоны. Информация о том, что украинские боевики взяли заложников, официально не озвучивалась, подтверждается на уровне слухов.

«Информация неподтвержденная - люди в панике. Известно, что проникли две диверсионные группы... Что говорит губернатор - атака беспилотников в Сушанах Брянской области... На уровне слухов подтверждается информация о заложниках... Свидетели есть, есть сообщения, что телефоны отобрали у людей», - рассказал свидетель.

По словам очевидца, заложников могут удерживать недалеко от границы с Украиной, в 20-30 километрах от районного центра.

Напомним, в Telegram-каналах появилась информация о том, что группа украинских диверсантов из 40 человек взяла заложников в Климовском районе Брянской области. Среди них могут быть дети.