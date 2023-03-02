Пресс-секретарь губернатора Брянской области заявила, что силовые структуры работают по всей территории Сушан

По имеющимся данным, в Сушанах сейчас действует украинская ДРГ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

По всей территории села Сушаны Брянской области работают силовые структуры. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Юлия Старовойтова.

Она подтвердила, что на территории области действует украинская ДРГ. По некоторым данным, националисты взяли в заложники местных жителей, однако эту информацию пресс-секретарь губернатора Брянской области не прокомментировала.

Очевидец событий описал ситуацию в регионе. Он рассказал, что местные жители в панике, а также пояснил, что вся информация о заложниках пока официально не подтверждена и остается на уровне слухов.