112: два человека погибли при атаке украинской ДРГ на село Любечане в Брянской области
В данный момент все силовые структуры ориентированы на поиск диверсантов, об этом сообщает Тelegram-канал «112».
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Два человека погибли при атаке украинских диверсантов на село Любечане в Брянской области. Об этом сообщает Тelegram-канал «112».
В данный момент все силовые структуры ориентированы на поиск вражеских диверсантов.
Также сообщается, что украинские диверсанты взяли заложников.
Ранее губернатор Брянской области заявлял о гибели одного человека при обстреле машины украинскими диверсантами.