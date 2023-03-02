112: два человека погибли при атаке украинской ДРГ на село Любечане в Брянской области

В данный момент все силовые структуры ориентированы на поиск диверсантов, об этом сообщает Тelegram-канал «112».

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Два человека погибли при атаке украинских диверсантов на село Любечане в Брянской области. Об этом сообщает Тelegram-канал «112».

В данный момент все силовые структуры ориентированы на поиск вражеских диверсантов.

Также сообщается, что украинские диверсанты взяли заложников.

Ранее губернатор Брянской области заявлял о гибели одного человека при обстреле машины украинскими диверсантами.