Глава Роскосмоса заявил о подписании соглашения по изучению Луны между РФ и Китаем

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Россия и Китай уже подписали межправительственное соглашение по осуществлению работ в сфере изучения Луны. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и добавил, что планируется создание научной лунной станции.

«Мы перейдем к следующей фазе, возможно и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнерами - это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области», - указал Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее китайские ученые в ходе миссии «Чанъэ-5» нашли на Луне новый минерал. Минерал стал шестым по счету из числа найденных на поверхности. Он получил название «Камень Чанъэ».