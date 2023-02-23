Первая в истории современной России миссия на Луну стартует 13 июля

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Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на 13 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Запуск космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13.07.2023», - говорится в сообщении.

Проект «Луна-25» является частью российской лунной программы и первым российским лунным заданием. Цель проекта состоит в практическом использовании Луны и космического пространства вокруг спутника автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания планируется запустить спускаемый аппарат, а затем - орбитальный аппарат.

В начале осени прошлого года запуск первой в российской истории миссии на Луну перенесли на 2023 год по причине несоответствия характеристик прибора для мягкой посадки аппарата от стороннего производителя.