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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что любая война заканчивается миром. Так глава ведомства прокомментировал перспективы конфликта на Украине.

«Любая война заканчивается миром», - сказал Сергей Шойгу.

Напомним, сегодня в Кремле прошли переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе них обсудили и украинский кризис, а также китайский мирный план.

По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что многие положения плана КНР могут быть взяты за основу для урегулирования, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе. Но там сейчас такую готовность не выражают.

Более того, ранее стало известно, что Великобритания намерена поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, «пройдена еще одна ступенька, но их все меньше и меньше».