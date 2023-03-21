Путин: Си Цзиньпин уделил большое внимание мирному плану по Украине на переговорах с РФ

Многие из положений мирного плана Китая могут быть взяты за основу мирного урегулирования, заявил глава государства.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Председатель КНР Си Цзиньпин уделил большое внимание плану мирного урегулирования ситуации на Украине в ходе российско-китайских переговоров в Кремле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения по итогам переговоров.

«Мы с председателем обсуждали вопрос возможности реализации мирного китайского плана мирного урегулирования. Председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам», - сказал глава государства.

По мнению российского лидера, многие из положений, предложенных Китаем, можно взять за основу мирного урегулирования, если западные страны и Украина будут готовы к этому.

Однако в настоящий момент Запад и Киев не выражают такую готовность, отметил Владимир Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре со «Звездой» заявлял, что мирный план Китая по урегулированию на Украине раздражает Запад, в том время как в Москве к нему относятся с уважением.