В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ушаков: китайский мирный план по Украине вызывает раздражение у Запада

Сергей Лебедев
18:45 21.03.2023
Помощник российского президента отметил, что китайская инициатива обсуждалась на неформальных переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Китайский мирный план по разрешению ситуации на Украине вызывает раздражение у Запада, а у Москвы - уважение. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, инициатива КНР вчера обсуждалась на неформальных переговорах Путина и Си Цзиньпина.  

Также он заявил, что потенциальный телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского вряд ли может состояться сегодня или завтра. Сейчас лидер Китая занят визитом в Москву.

«Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию», - добавил Ушаков.

Лидер КНР прибыл с государственным визитом в Москву 20 марта. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост председателя КНР в третий раз - такое в китайской политической истории случилось впервые. Уже во Внуково Си Цзиньпин заявил о стремлении развивать отношения с Москвой и вместе с Россией выступать за многополярный мир.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:48 В стране и мире
Видео
Шойгу: любая война заканчивается миром
18:45 В стране и мире
Видео
Ушаков: китайский мирный план по Украине вызывает раздражение у Запада
18:05 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Россия поддерживает расчеты в юанях при торговле с другими странами
18:01 В стране и мире
Захарова назвала югославским сценарием передачу Киеву боеприпасов с ураном
18:01 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что приостановка участия в ДСНВ не означает, что Москва будет менять текст договора
Популярное
Сенатор Грэм поставил $20 на то, что Байден не выиграет на выборах в 2024 году
The Economist: русские занимаются «черной магией» с украинскими беспилотниками
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.