Ушаков: китайский мирный план по Украине вызывает раздражение у Запада

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Китайский мирный план по разрешению ситуации на Украине вызывает раздражение у Запада, а у Москвы - уважение. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, инициатива КНР вчера обсуждалась на неформальных переговорах Путина и Си Цзиньпина.

Также он заявил, что потенциальный телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского вряд ли может состояться сегодня или завтра. Сейчас лидер Китая занят визитом в Москву.

«Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию», - добавил Ушаков.

Лидер КНР прибыл с государственным визитом в Москву 20 марта. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост председателя КНР в третий раз - такое в китайской политической истории случилось впервые. Уже во Внуково Си Цзиньпин заявил о стремлении развивать отношения с Москвой и вместе с Россией выступать за многополярный мир.