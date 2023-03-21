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Путин заявил, что Россия поддерживает расчеты в юанях при торговле с другими странами

Анна Назайкина
18:05 21.03.2023
Следует и дальше поощрять практику взаиморасчетов РФ и Китая в национальных валютах, отметил российский лидер.
Путин заявил, что Россия поддерживает расчеты в юанях при торговле с другими странами
© Фото: ТРК «Звезда»
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Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, покинувших нашу страну. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров РФ и Китая в Кремле.

«Готовы поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий», - сказал он.

Кроме того, российский лидер заявил, что Москва выступает за расчеты в китайской национальной валюте - юанях - при торговле с другими государствами.

«Мы за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки», - заявил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что следует и дальше поощрять практику взаиморасчетов РФ и Китая в национальных валютах.

В настоящий момент в Большом Кремлевском дворце лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в расширенном формате. До этого стороны встречались в узком составе, в том числе с участием главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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