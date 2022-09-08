В Минфине России рассказали о валютах на замену доллару и евро

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Китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран заменят доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора. Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов Алексей Моисеев.

«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара», — передает РБК слова чиновника.

Моисеев отметил, что для российского банковского сектора подходят валюты, которые обладают курсовой устойчивостью и ликвидностью, а страна-эмитент не должна вводить заградительный валютный контроль.

Ранее «Звезда» рассказывала, что российский бизнес активно переводит средства в китайскую валюту. Юань - это стабильная валюта, которая держится на одном уровне и даже продолжает укрепляться.