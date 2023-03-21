В МИД РФ заявили, что приостановка участия в ДСНВ не означает, что Москва будет менять текст договора

По словам замминистра иностранных дел Рябкова, если вдруг Париж и Лондон решат присоединиться к договору, это будет новая ситуация, которая потребует новой оценки и принятия новых решений.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что приостановка участия РФ в ДСНВ не означает, что Москва будет менять текст договора.

«Что касается ДСНВ, то приостановка его действия означает среди прочего, что мы на данный момент не рассматриваем возможность изменения текста этого договора никоим образом», - сказал Рябков в эфире Первого канала.

Сергей Рябков заметил, что относит к разряду «практически невозможного» готовность Парижа и Лондона к присоединению к ДСНВ, но, если это случится, то это будет новая ситуация, которая потребует новой оценки и принятия новых решений.

Ранее Рябков сообщал, что Россия следит за США в сфере вооружений и может принять контрмеры.

А сенатор Джабаров назвал решение о приостановке Россией участия в ДСНВ абсолютно правильным.