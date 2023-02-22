Сенатор Джабаров назвал решение о приостановке участия в ДСНВ абсолютно правильным

Член Совета Федерации заявил, что в РФ терпеливо и слишком долго ждали, когда одумаются в США.

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Первый заместитель главы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал абсолютно правильным решение о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, в РФ терпеливо и слишком долго ждали, когда одумаются в США, но больше нельзя терпеть политическое хамство американцев.

«Они понимают только такое решение. Поэтому решение о приостановке совершенно верно», - сказал Джабаров в разговоре с RT.

Напомним, о том, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, президент Владимир Путин заявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства акцентировал внимание на том, что наша страна именно приостанавливает свое участие в договоре, а не выходит из него. Также президент призвал Минобороны России и Росатом быть готовыми к новым испытаниям ядерного оружия, если власти США пойдут на аналогичные действия.

Уже сегодня Государственная дума проголосовала за приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Теперь закон должен одобрить Совет Федерации.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, первая реакция Запада на приостановку Россией участия в ДСНВ не дает надежды на переговоры. Он подчеркнул, что для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности.