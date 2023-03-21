Ушаков: Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином
В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе.
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться со своим американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Только знаю, что такая встреча не планируется», - сказал он.
Сегодня в Кремле проходят переговоры лидеров России и Китая в расширенном составе. До этого состоялись переговоры в узком составе. Встреча продолжалась 1,5 часа.
Также запланировано подписание документов и заявления для СМИ. Программа дня завершится государственным обедом в Грановитой палате.