Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

Далее, по словам Дмитрия Пескова, запланирована беседа в узком составе.

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Церемония официальной встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина началась в Москве.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она проходит в Большом Кремлевском дворце.

Далее, по словам представителя Кремля, запланирована беседа в так называемом узком составе. С российской стороны в ней, в частности, примут участие министр обороны России Сергей Шойгу, глава российского МИД Сергей Лавров, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Накануне Си Цзиньпина в аэропорту Внуково встречал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко под звуки оркестра Почетного караула - так начался государственный визит в Россию председателя Китайской Народной Республики.