Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили американскую САУ Paladin в Херсонской области

Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 15 человек.

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Артиллеристы группировки «Днепр» в рамках контрбатарейной борьбы нанесли огневое поражение украинским боевикам в районе населенных пунктов Ингулец, Садовое и Зеленовка в Херсонской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Украинские вооруженные формирования понесли потери как в личном составе, так и в военной технике. Уничтожены американская 155-мм самоходная артиллерийская установка M109 Paladin, советская 152-мм самоходная гаубица «Акация» и расчет «кочующего» миномета противника. Безвозвратные потери неприятеля в живой силе составили около 15 человек, добавил начальник пресс-центра.

На прошлой неделе Кодрян сообщал, что украинские диверсанты попытались форсировать Днепр, но были уничтожены у Каховского водохранилища.

Между тем в пресс-центре группировки «Центр» сегодня рассказали о дистанционном подрыве на минном поле взвода украинских боевиков в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.