МО РФ: у Каховского водохранилища уничтожена украинская ДРГ

Кроме того, российские силовики пресекли теракт против жителей в Запорожской области.

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Украинские диверсанты попытались форсировать Днепр, но были уничтожены у Каховского водохранилища. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

«На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесен удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринимавших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища», - сказал он.

По словам Кодряна, расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» уничтожили живую силу противника, а также плавсредства.

Кроме того, силовики предотвратили теракт в Запорожской области, задержали троих пособников украинских боевиков. Также обнаружены два схрона с оружием и боеприпасами. Взрывоопасные предметы были уничтожены на полигоне накладным зарядом.

Ранее в пресс-центре группировки «Запад» сообщили об отражении атак националистов с двух направлений в Харьковской области. Также украинские боевики безуспешно попытались контратаковать на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.