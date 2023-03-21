Российские бойцы дистанционно подорвали на минном поле взвод украинских боевиков в ДНР
Российские военные дистанционно подорвали на минном поле взвод украинской мехбригады, двигавшийся на БМП в Краматорском районе в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«В районе населенного пункта Торское взвод на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ при попытке атаки был остановлен дистанционным подрывом техники на минном поле и нанесением огневого поражения артиллерией», - сказал он.
Украинская сторона понесла потери в живой силе и военной технике, добавил начальник пресс-центра.
Савчук также отметил, что наши бойцы отразили попытки вооруженных формирований Украины вернуть утраченные ранее позиции на Краснолиманском направлении. По словам начальника пресс-центра, расчеты РСЗО «Град» накрыли огнем противника. Украинские боевики понесли потери в личном составе и технике.
Между тем, в пресс-центре группировки «Восток» сообщили о попытках украинских боевиков прорваться на Запорожском направлении под прикрытием дымовой завесы.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.