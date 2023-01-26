РФ расценит поставки Киеву снарядов с ураном для Leopard 2 как использование «грязных бомб»

По словам Константина Гаврилова, Россия знает, что на вооружении боевой машины имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности.

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Коллективный Запад не должен допустить проявления «ядерных провокаций» с немецкими танками Leopard 2. Об этом на 1033-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке», - говорится в тексте его выступления, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

По словам дипломата, если западные страны предоставят киевским властям такие снаряды для тяжелой военной техники образца НАТО, российская сторона будет рассматривать этот шаг «как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями».

Накануне стало известно, что Германия направит киевскому режиму 14 танков Leopard 2. В кабмине Федеративной Республики Германия добавили, что решение было принято после интенсивных переговоров с партнерами. Кроме того, телеканал ABC сообщил, что 12 стран готовы передать Украине около сотни немецких танков Leopard, в случае если получат разрешение на это от правительства ФРГ.