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AFP: Евросоюз выделит 2 миллиарда евро на поставку боеприпасов Украине

Сергей Лебедев
16:04 20.03.2023
План поставки боеприпасов согласовали на заседании совета глав МИД стран ЕС.
AFP: Евросоюз выделит 2 миллиарда евро на поставку боеприпасов Украине
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, GlobalLookPress
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Евросоюз выделит 2 миллиарда евро на поставку боеприпасов Украине. Об этом в понедельник сообщает агентство France Press со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что план поставки боеприпасов согласовали на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС. Оно прошло сегодня в Брюсселе.

Напомним, в начале марта стало известно, что США выделят Украине пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубиц и боевых машин Bradley. Также Киеву передадут бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.

Кроме того, часть выделенных средств пойдет на обучение украинских боевиков, техническое обслуживание и поддержку передаваемых вооружений. Этот пакет помощи стал 33-м по счету, который выделяется американской стороной Киеву с августа 2021 года из запасов Пентагона.

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