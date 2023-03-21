Премьер Серебрян: Молдавия знала о стягивании Киевом сил на границу с ПМР

Ранее Минобороны России предупредило киевский режим о быстром и решительном ответе на любые провокации на границе с Приднестровьем.

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Планы Украины по стягиванию значительных сил к границе с непризнанной Приднестровской Республикой (ПМР) не стали неожиданностью для молдавских властей. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян. В начале марта многие Telegram-каналы опубликовали фотографии окопов и траншей у границ с ПМР. Тогда украинцы объяснили это борьбой с незаконной миграцией и наркотрафиком.

«Не было секретом, что относительно значительные воинские единицы всегда располагались близ Приднестровского региона. Еще в марте прошлого года в публичном пространстве появлялись карты, указывающие на то, что Приднестровский регион может быть использован как площадка для возможного нападения на Украину, совмещенного с наступлением с востока», - заявил Серебрян в эфире радиостанции Moldova.

Ранее Минобороны России сообщило о подготовке Киевом провокации против Приднестровья. Режим Зеленского планирует инсценировать вторжение войск РФ с территории ПМР. В оборонном ведомстве пообещали решительный ответ Москвы на любые провокации.

Ранее власти Приднестровья обратились в ООН с просьбой осудить готовящийся в Тирасполе теракт по подрыву машины главы республики. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что террористы были связаны со Службой безопасности Украины. Злоумышленников задержали.