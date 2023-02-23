МО РФ: Украина готовит провокацию со «вторжением» в Приднестровье

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Киевский режим готовит провести вооруженную провокацию против Приднестровья. Ее могут осуществить с привлечением националистического батальона «Азов»*. Об этом в четверг заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать фейковое наступление Вооруженных сил РФ с территории Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Для этого задумано переодеть диверсантов в российскую форму.

В МО РФ отметили, что готовы к реагированию на провокации противника. В оборонном ведомстве сейчас внимательно следят за ситуацией на границе с республикой.

Напомним, ранее новый молдавский премьер-министр Дорин Речан потребовал «демилитаризации» Приднестровья, заявив, что она «стоит во главе угла». Если этого удастся достигнуть, потом, как считает Речан, следует провести «экономическую и социальную» интеграцию жителей.

В ответ в Кремле властям Молдавии порекомендовали быть осторожнее с высказываниями относительно Приднестровья.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.