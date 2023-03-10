Приднестровье попросило ООН обсудить готовившийся теракт в Тирасполе

Также было направлено официальное письмо в посольство Украины.

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Приднестровье попросило ООН инициировать обсуждение готовившегося теракта в Тирасполе. Соответствующее письмо направили в адрес постоянных членов Совета Безопасности. Об этом сообщает RT со ссылкой на МИД ПМР.

Также во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что официальное обращение направили в посольство Украины. В нем запросили содействия в истребовании у профильных органов соответствующих пояснений.

Напомним, накануне президент Приднестровья Вадим Красносельский в ходе обращения к гражданам заявил, что террористы были связаны со Службой безопасности Украины. Злоумышленники уже задержаны.

Напомним, вчера стало известно, что был предотвращен подрыв машины главы республики. Поражающие элементы спрятали в двери автомобиля.