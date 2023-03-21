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Си Цзиньпин, предположительно, возвращается в отель после встречи с Мишустиным

Анна Назайкина
13:04 21.03.2023
Как сообщили в Кремле, сегодня днем пройдет церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Председатель КНР Си Цзиньпин, предположительно, возвращается в отель рядом с Ботаническим садом, в котором он расположился на время государственного визита в Москву.

Его кортеж, проезжающий по проспекту Мира, снял на видео журналист «Звезды».

Сегодня у китайского лидера прошла встреча в Доме правительства с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремлевском дворце приблизительно после 15.00 состоится церемония официальной встречи российского лидера Владимира Путина с Си Цзиньпином.

Затем пройдет беседа в узком составе, после чего начнутся переговоры в расширенном формате. Далее запланирована церемония подписания документов.

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