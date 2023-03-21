Си Цзиньпин прибыл в Дом правительства на переговоры с Мишустиным
Ранее сообщалось, что китайский лидер и российский премьер будут обсуждать актуальные темы сотрудничества двух государств, а также международную повестку.
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приехал в Дом правительства на переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Как сообщалось ранее, китайский лидер и российский премьер будут обсуждать актуальные темы сотрудничества двух государств, а также международную повестку.
Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, прибыл в Россию с государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на пост председателя КНР.
Накануне с китайским лидером встречался президент России Владимир Путин. Их встреча проходила в Кремлевском дворце.