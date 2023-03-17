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В Кремле рассказали, какие документы подпишут лидеры РФ и КНР на переговорах в Москве

Ирина Елагина
17:07 17.03.2023
Официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина намечен на 20-22 марта.
В Кремле рассказали, какие документы подпишут лидеры РФ и КНР на переговорах в Москве
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Подписание документов о развитии совместного партнерства в новую эпоху и продвижении главных векторов экономического сотрудничества двух стран - такие цели ставит Кремль на предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал подробности предстоящей встречи на высшем уровне.

По плану государственный визит Си Цзиньпина в Россию пройдет с 20 по 22 марта. В программе первого дня визита переговоры в формате тет-а-тет, на второй день намечены встречи в узком и в расширенном составах.
Юрий Ушаков поделился с журналистами информацией из службы протокола.

«Поскольку это государственный визит, в Георгиевском зале Кремля руководителям будут представлены члены российской и китайской делегаций, затем президент РФ и председатель КНР перейдут в зал переговоров», - рассказал помощник президента РФ.

По итогам переговоров ожидается подписание двух главных документов, которые сейчас дорабатывают дипломаты обеих стран. Во-первых, совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР, вступающих в новую эпоху. Во-вторых, заявление двух стран о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Ранее политолог Леонид Крутаков назвал предстоящий визит Си Цзиньпина знаковым, так как сближение России и Китая - это стратегическая форма развития обеих стран.

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