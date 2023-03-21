Родные опознали погибшего вместе с основателем Cream Soda Киселева
Близкие опознали тело Георгия Киселева, который вместе с основателем группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым и еще несколькими людьми провалился под лед в Ярославской области, сообщила региональная прокуратура.
«Опознали двух человек: Дмитрия Свиргунова и Георгия Киселева. Больше никого не опознали и не нашли», - приводит «360» заявление представителя ведомства.
Трагедия произошла в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище. Группа молодых людей вышла на лед, который оказался слишком тонким. В результате двое молодых людей погибли в воде, один в машине скорой помощи, еще двое пропали без вести. Спастись удалось только девушке, которая сейчас находится в больнице.
Самого Свиргунова опознали еще накануне. Его тело достали из акватории Волги. Поиски продолжаются, в них задействованы десятки человек и единиц спецтехники.