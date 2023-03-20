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Следит весь мир: как прошел первый день визита Си Цзиньпина в Россию

Наталья Жадько
22:47 20.03.2023
На вторник запланированы официальные переговоры Владимира Путина и китайского лидера.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Сегодня главной политической темой дня для всего мира стал приезд в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Он прибыл в Россию с трехдневным государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания. Официальные переговоры китайского лидера и президента России запланированы на вторник. Сегодня Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в неформальном режиме.

У трапа самолета лидера Китайской Народной Республики встретила российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Сразу по прилету Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами.

То, что для первой зарубежной поездки в качестве переизбранного лидера Си Цзиньпин выбрал Москву, подчеркивает особый статус межгосударственного взаимодействия. И вот уже во время встречи в неформальной обстановке российский лидер тепло приветствует, как он сам говорит, дорогого друга.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву. Рад возможности уже лично поздравить вас с переизбранием на пост главы Китайского государства», - сказал при встрече Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Китай развивается стремительными темпами и это не может не вызывать интерес у партнеров по всему миру. Он также отметил, что РФ и КНР сделали существенный прорыв в отношения.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что между двумя странами должны быть тесные взаимоотношения. По его словам , Россия добилась значительных успехов под руководством Владимира Путина.

Уже далее беседа российского президента и председателя КНР продолжилась в формате  двусторонней встречи тет-а-тет. Официальные переговоры запланированы на завтра. Они пройдут в узком и расширенном составе. За их результатами будут следить во всем мире.

«За визитом председателя КНР в Российскую Федерацию сейчас следят не только в нашей стране и Китайской Народной Республике, но и во всем мире. И с особо пристальным вниманием, наверное, в западной части этого мира по той причине, что каждая встреча руководителей России и Китая навзничь опрокидывает любые теории и инсинуации в отношении того, что удалось реализовать план по международной изоляции России, что Россия находится в одиночестве и обречена на поражение. Это точно не так», - отметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Еще по прилету Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным международные темы и наметить план стратегического взаимодействия. Об итогах встречи лидеров двух государств станет известно уже завтра, после того, как Владимир Путин и Си Цзиньпин выступят с совместным заявлением. Оно планируется после окончания всех переговоров.

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