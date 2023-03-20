В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Президент Чехии Павел объяснил, почему у Киева остался один шанс на контратаку

Ян Брацкий
09:35 20.03.2023
По мнению президента Чехии Петра Павла, после следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи Украины будет сложно.
Президент Чехии Павел объяснил, почему у Киева остался один шанс на контратаку
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Украина располагает единственным шансом на контрнаступление. В случае его провала получить средства на новую операцию не получится. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел.

«Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому, если они решат начать крупное контрнаступление и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно», - сказал Павел в интервью газете Rzeczpospolita.

Павел отметил, что контрнаступление должно состояться в ближайшие месяцы. По прогнозам чешского лидера, в скором времени многие страны начнут испытывать усталость от военных действий и это неминуемо скажется на уровне поддержки Украины. Кроме того, Петр Павел считает, что в преддверие президентских выборов в США в 2024 году американские политики будут сконцентрированы на внутриамериканской повестке, что также не играет на руку киевскому режиму.

Ранее стало известно о неудавшемся наступлении украинских боевиков в Запорожской области. Две бронегруппы на танках и БТР попытались прорвать российские оборонительные рубежи. Мотострелки уничтожили до двух рот противника и несколько бронемашин, обратив оставшихся боевиков в бегство.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:35 В стране и мире
Президент Чехии Павел объяснил, почему у Киева остался один шанс на контратаку
09:05 Армия
В МО рассказали о подвиге сержанта Мальцева, в одиночку захватившего опорный пункт боевиков
08:40 В стране и мире
Главком ВВС Украины Голубцов: лучшие летчики гибнут в ожидании F-16
03:18 В стране и мире
Видео
Жители Мариуполя поделились подробностями встречи с Путиным
02:16 В стране и мире
Си Цзиньпин назвал цель поездки в Россию
Популярное
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.