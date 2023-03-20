Президент Чехии Павел объяснил, почему у Киева остался один шанс на контратаку

© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Украина располагает единственным шансом на контрнаступление. В случае его провала получить средства на новую операцию не получится. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел.

«Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому, если они решат начать крупное контрнаступление и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно», - сказал Павел в интервью газете Rzeczpospolita.

Павел отметил, что контрнаступление должно состояться в ближайшие месяцы. По прогнозам чешского лидера, в скором времени многие страны начнут испытывать усталость от военных действий и это неминуемо скажется на уровне поддержки Украины. Кроме того, Петр Павел считает, что в преддверие президентских выборов в США в 2024 году американские политики будут сконцентрированы на внутриамериканской повестке, что также не играет на руку киевскому режиму.

Ранее стало известно о неудавшемся наступлении украинских боевиков в Запорожской области. Две бронегруппы на танках и БТР попытались прорвать российские оборонительные рубежи. Мотострелки уничтожили до двух рот противника и несколько бронемашин, обратив оставшихся боевиков в бегство.