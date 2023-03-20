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Мотострелки ЮВО отбили атаку националистов на танках и иностранных БТР

Ян Брацкий
07:59 20.03.2023
По сообщениям разведки, российским военнослужащим удалось уничтожить несколько танков, бронетранспортеров и до двух рот личного состава.
Мотострелки ЮВО отбили атаку националистов на танках и иностранных БТР
© Фото: Минобороны России
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Мотострелки Южного военного округа (ЮВО) дали отпор десанту националистов на одном из направлений в Запорожской области. Боевики киевского режима попытались прорвать нашу оборону силами двух бронегрупп на танках и машинах пехоты иностранного производства. Наступающего противника вовремя заметили разведчики, разглядев его с беспилотников.

«Начали с утра нас обстреливать артиллерией, танками издалека, а потом с поста доложили, что приехали танки, БТР и оттуда десантируется враг. Мы акцентировали внимание на пехоте. Наши ПТУРщики уничтожали их технику, а мы поддерживали огнем. Потом с правого фланга началось тоже самое. Командиром было принято решение разделиться, чтобы вести равный огонь», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Грек».

В ходе боя украинские боевики были разбиты огнем ствольной и реактивной артиллерии, техника противника уничтожена управляемыми ракетами расчетов противотанковых комплексов. Уцелевшие радикалы попытались скрыться.

«Как доложила разведка, мы положили около двух рот противника, разбили их. Мы были впереди и больше никого не было рядом, только мы. Нас было гораздо меньше, чем их. Они не понимают, с кем воюют», - добавил «Грек».

Ранее в Минобороны России рассказали, как подразделения ВДВ отразили атаку националистов на позиции российских войск в зоне проведения спецоперации. После получения боевой задачи десантники выдвинулись в указанный район, который ранее заняли штурмовые отряды ВДВ для его удержания, после чего приступили к оборудованию опорного пункта. В ходе его подготовки наблюдатель обнаружил приближение к позициям украинских боевиков, о чем немедленно доложил командиру подразделения, который мгновенно принял решение на ликвидацию врага.

Огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов десантники уничтожили вооруженную группу радикалов, не позволив им приблизиться к нашим рубежам.

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