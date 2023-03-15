В стране и мире Захарова заявила, что свобода вероисповедания на Украине в заложниках у бандитов Анастасия Бобылева Ранее глава Министерства культуры Украины заявил, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам. © Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Киев показал, что свобода вероисповедания на Украине находится «в заложниках у бандитов». Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой», - пишет она в своем Telegram-канале. Таким образом Захарова прокомментировала недавнее высказывание министра культуры Украины Александра Ткаченко. Он выдвинул условие монахам Киево-Печерской лавры и призвал их перейти к раскольникам. В противном случае монахов канонической православной церкви (УПЦ) попросят покинуть лавру. Экспертное мнение и аналитика