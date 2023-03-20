Си Цзиньпин: КНР прилагает активные усилия к мирным переговорам по украинскому конфликту

По словам председателя КНР, ранее опубликованный МИД страны документ о позиции Пекина по политическому урегулированию максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление кризиса.

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Пекин придерживается объективной и беспристрастной позиции по кризисной ситуации на Украине и выступает за мирное решение вопроса путем переговоров. Об этом написал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в статье для РИА Новости и «Российской газеты».

«Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам», - говорится в публикации генсека Компартии КНР.

По его словам, основополагающими принципами урегулирования украинского конфликта являются четкое соблюдение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, а также уважение потребностей других государств в сфере безопасности.

Как отметил китайский лидер, документ о позиции КНР, который был опубликован Министерством иностранных дел страны в конце февраля, по политическому урегулированию максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление кризиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин в статье для китайской газеты «Жэньминь жибао» заявил, что Москва готова к урегулированию украинского конфликта путем дипломатических переговоров. Однако еще в прошлом году они были прекращены, причем не по инициативе российской стороны. Глава государства выразил сожаление, что ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности стран Запада от нынешних геополитических реалий и их незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации.