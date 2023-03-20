В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Си Цзиньпин: КНР прилагает активные усилия к мирным переговорам по украинскому конфликту

Максим Крюков
02:02 20.03.2023
По словам председателя КНР, ранее опубликованный МИД страны документ о позиции Пекина по политическому урегулированию максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление кризиса.
Си Цзиньпин: КНР прилагает активные усилия к мирным переговорам по украинскому конфликту
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

Пекин придерживается объективной и беспристрастной позиции по кризисной ситуации на Украине и выступает за мирное решение вопроса путем переговоров. Об этом написал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в статье для РИА Новости и «Российской газеты».

«Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам», - говорится в публикации генсека Компартии КНР.

По его словам, основополагающими принципами урегулирования украинского конфликта являются четкое соблюдение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, а также уважение потребностей других государств в сфере безопасности.

Как отметил китайский лидер, документ о позиции КНР, который был опубликован Министерством иностранных дел страны в конце февраля, по политическому урегулированию максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление кризиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин в статье для китайской газеты «Жэньминь жибао» заявил, что Москва готова к урегулированию украинского конфликта путем дипломатических переговоров. Однако еще в прошлом году они были прекращены, причем не по инициативе российской стороны. Глава государства выразил сожаление, что ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности стран Запада от нынешних геополитических реалий и их незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:42 В стране и мире
Путин: Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
18:01 В стране и мире
Путин заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО
17:54 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места смертельного взрыва авто командира взвода ППС в Херсонской области
16:46 В стране и мире
Крупный пожар произошел на складе в Новой Москве
16:18 В стране и мире
FT: в ЕС не хватает взрывчатки для поставок на Украину
Популярное
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.