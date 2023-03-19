Путин: Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Российский президент выразил сожаление, что ультимативные требования в адрес Москвы говорят лишь об оторванности Запада от нынешних геополитических реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации.

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Москва готова к урегулированию украинского конфликта путем дипломатических переговоров. Однако еще в прошлом году они были прекращены, причем не по инициативе российской стороны. Об этом в статье для китайской газеты «Жэньминь жибао» написал президент РФ Владимир Путин.

«Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами», - говорится в публикации главы государства.

Российский лидер отметил зависимость развития мирного процесса исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившейся геополитической ситуации.

«К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», - добавил Путин.

Ранее позицию Белого дома о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он заявил о неприемлемости вероятных призывов к перемирию на Украине по итогам запланированных на 20-22 марта переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Кирби также признал, что Москва и Пекин достигли сейчас высокого уровня двустороннего сотрудничества.