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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия всегда открыта для переговорного процесса.

Он также отметил, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию ситуации, сложившейся на Украине.

«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине... Обсудим... в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением», - сказал он китайском лидеру.

Ранее в Кремле началась встреча президента Российской Федерации с председателем Китайской Народной Республики. Ранее сенатор Владимир Джабаров объяснил «Звезде», почему считает, что западные державы встревожены из-за визита Си Цзиньпина в РФ.

Напомним, в конце прошлого месяца китайский МИД обнародовал предложения по урегулированию ситуации на Украине. В плане есть 12 пунктов. В частности, Пекин призвал стороны к переговорному процессу и прекращению огня.