Сенатор Джабаров заявил, что Запад переживает из-за визита Си Цзиньпина в Россию

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На Западе сильно переживают, что попытки изолировать Россию превратятся в пшик при хороших отношениях между Москвой и Пекином. Об этом «Звезде» заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя возможную реакцию США и Европы на визит лидера КНР Си Цзиньпина в РФ.

«Они еще до прилета Си Цзиньпина в Москву пугали весь мир, что создается новый альянс Россия-Китай, что это угрожает нашей безопасности, хотя Россия и Китай никогда никому не угрожали. Мы только всегда защищали свой суверенитет», - сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что Россия справляется с санкциями, но с Китаем делать это будет легче. По его словам, Пекин тоже будет чувствовать себя уверенней при тесном сотрудничестве с Москвой.

Напомним, сегодня начался трехдневный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. Это его первый зарубежный визит после переизбрания на пост главы государства.

Российский и китайский лидеры проведут переговоры в узком, а затем в расширенном составе. Ожидается, что они подпишут документы об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и о развитии ключевых направлений экономического сотрудничества.