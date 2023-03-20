В МО РФ заявили об уничтожении украинской САУ Paladin производства США на Херсонском направлении

Кроме этого, на Херсонском направлении за сутки было уничтожено две вражеские боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки Paladin американского производства. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40-ка украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США», - заявил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства также рассказал на брифинге о ситуации на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Так, на Купянском направлении поражены подразделения противника в районах Двуречной, Берестового и Артемовска. Потери украинской стороны в живой силе составили до 55 человек. Также на Купянском направлении уничтожены несколько единиц украинской военной техники: боевая бронированная машина, два пикапа, буксируемая гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении поражена живая сила и техника противника в ДНР. Суточные потери украинской стороны в личном составе превысили сотню человек. Уничтожены украинская БМП, три пикапа, автомобиль, а также буксируемая гаубица «Мста-Б».

На Донецком направлении украинские вооруженные формирования за сутки потеряли более 245 боевиков. Уничтожен украинский танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям неприятеля в районах Угледара и Новомихайловки. Суточные безвозвратные и санитарные потери украинской стороны превысили 50 человек. Также украинские боевики не досчитались трех танков, четырех БМП, двух боевые бронированные машины, четырех автомобилей и одной гаубицы Д-20.

В новой сводке о проведении специальной военной операции говорится и об уничтожении украинского вертолета Ми-8.

Ранее Минобороны России показало подготовку наших бойцов к будущим сражениям в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.