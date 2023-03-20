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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8

15:44 20.03.2023
Вражеский вертолет был сбит российской истребительной авиацией в Харьковской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Отличились и российские зенитчики. За сутки они перехватили пять украинских снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, а также уничтожили семь вражеских беспилотников. Это произошло в районах Кременная, Рубежное, Площанка, Кармазиновка (ЛНР), Кирилловка (ДНР). 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 82 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска противника в 112 районах.  

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 402 самолетов, 223 вертолетов, 3 471 беспилотника, 414 ЗРК, 8 355 танков и других боевых бронированных машин, 1 070 боевых машин РСЗО, 4 395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 027 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков сообщил об уничтожении украинской САУ Paladin производства США на Херсонском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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