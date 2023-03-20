Минобороны России показало подготовку бойцов к будущим сражениям в зоне спецоперации

Занятия по огневой и тактической подготовке проводят опытные инструкторы группировки войск «Восток».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует кадры тренировки военнослужащих в тыловой зоне специальной военной операции (СВО). На полигоне бойцы активно готовятся к будущим сражениям, оттачивают мастерство стрельбы из пулеметов, автоматов и автоматических станковых гранатометов АГС-17.

Также на кадрах показано, как военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы навесным огнем из минометов. В ходе тренировок бойцов учат прикрывать пехоту, которая пойдет в наступление.

Занятия проходят интенсивно, под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения СВО. С каждым днем тренировок действия военнослужащих становятся все слаженнее.

Ранее Минобороны показало кадры полетов экипажей Су-34 в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.