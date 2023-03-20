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Си Цзиньпин и Дмитрий Чернышенко послушали гимны России и Китая в аэропорту Внуково

Дмитрий Трунов
13:42 20.03.2023
Кроме того, лидер Китая и вице-премьер РФ посмотрели на марш почетного караула.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Председатель КНР Си Цзиньпин и встречающий его в аэропорту Внуково зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко послушали гимны России и Китая, сообщает корреспондент «Звезды» Наталья Жадько. Кроме того, они посмотрели на марш почетного караула.

Китайский лидер прибыл 20 марта в Москву с государственным визитом. По прилете Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией решительно стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве. 

Это первый зарубежный визит руководителя КНР после его переизбрания на этот пост. Си Дзиньпин в должности председателя КНР приезжает в Россию в третий раз.

Российский и китайский лидеры проведут переговоры в узком, а затем в расширенном составе. В узкий состав делегации РФ войдут: Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Дмитрий Чернышенко, Сергей Шойгу, Эльвира Набиуллина, Юрий Ушаков, гендиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роскосмоса Юрий Борисов, посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Ожидается, что главы государств подпишут документы об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и о развитии ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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