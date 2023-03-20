Путин заявил, что надо жестко пресекать попытки противника «раскачать» общество России

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жесткого пресечения попыток противника «раскачать» российское общество.

«Жестко надо пресекать любые попытки противника и его агентуры на территории нашей страны раскачать общество. Эта деятельность - одно из ключевых направлений работы против России со стороны противника. Это очевидные вещи», - сказал Путин в ходе своего выступления на коллегии МВД.

Владимир Путин заметил, что такая постановка целей ясна как из характера действий неприятеля, так и из оперативных источников. Президент подчеркнул, что он читал документы, в которых противник ставит перед собой задачи «раскачки» российского общества изнутри.

Также Путин на коллегии МДВ заметил, что в 2022 году пресекались попытки радикалов дестабилизировать ситуацию.

А министр внутренних дел Владимир Колокольцев подчеркнул, что уже сотни участников украинских националистических формирований были задержаны в новых регионах России.