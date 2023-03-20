Путин: в минувшем году пресекались попытки радикалов дестабилизировать ситуацию

В ходе заседания, на котором выступает президент, подводятся итоги работы органов внутренних дел за прошедший год, а также определяются приоритеты на перспективу.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил о пресечении органами внутренних дел попыток радикалов дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом он сказал, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ.

«Отмечу более активную работу по обеспечению безопасности дорожного движения, порядка на улицах и в местах массового пребывания граждан на транспорте. Последовательно пресекались попытки радикалов дестабилизировать общественно- политическую ситуацию», - сказал президент.

Глава государства отметил, что в 2022 году повысилась раскрываемость преступлений. По словам президента, сотрудники МВД действовали мужественно и смело в зоне спецоперации, помогали эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий.

Путин призвал и дальше решительно и жестко противодействовать преступности. Также он поручил отладить все административные процедуры, связанные с миграцией.