Колокольцев: сотни участников украинских националистических формирований задержаны в новых регионах РФ

Глава МВД отметил, что на новых территориях России было изъято почти 1 200 единиц оружия, а также около 800 000 боеприпасов и взрывных устройств.

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что сотни участников украинских националистических формирований были задержаны в новых регионах РФ. Он рассказал об этом на коллегии МВД России.

Он заметил, что в июне 2022 года были образованы временные управления МВД России в Запорожской и Херсонской областях. При этом удалось наладить тесные контакты с местными администрациями.

«Личным составом временных подразделений на новых территориях задержаны сотни участников украинских националистических формирований, пресечен ряд диверсионных вылазок с их стороны», - подчеркнул Колокольцев.

Глава МВД добавил, что было изъято почти 1 200 единиц оружия, около 800 000 боеприпасов и взрывных устройств, а также бронетехника и беспилотные летательные аппараты.

Президент России Владимир Путин заявил, что в минувшем году пресекались попытки радикалов дестабилизировать ситуацию.

