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Колокольцев: сотни участников украинских националистических формирований задержаны в новых регионах РФ

Тимур Шерзад
14:26 20.03.2023
Глава МВД отметил, что на новых территориях России было изъято почти 1 200 единиц оружия, а также около 800 000 боеприпасов и взрывных устройств.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что сотни участников украинских националистических формирований были задержаны в новых регионах РФ. Он рассказал об этом на коллегии МВД России. 

Он заметил, что в июне 2022 года были образованы временные управления МВД России в Запорожской и Херсонской областях. При этом удалось наладить тесные контакты с местными администрациями. 

«Личным составом временных подразделений на новых территориях задержаны сотни участников украинских националистических формирований, пресечен ряд диверсионных вылазок с их стороны», - подчеркнул Колокольцев. 

Глава МВД добавил, что было изъято почти 1 200 единиц оружия, около 800 000 боеприпасов и взрывных устройств, а также бронетехника и беспилотные летательные аппараты.  

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