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В СК РФ отреагировали на заявления Минюста ФРГ об аресте граждан России

Анастасия Бобылева
13:53 19.03.2023
Ранее немецкий министр юстиции Бушманн заявил, что после запроса МУС в ФРГ будет действовать ордер на арест президента РФ.
В СК РФ отреагировали на заявления Минюста ФРГ об аресте граждан России
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин отреагировал на заявления главы Минюста Германии об аресте российских граждан. Об этом СК РФ пишет в своем Telegram-канале.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии», - говорится в сообщении.

Ранее Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Москва не признает, выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что, если от МУС поступит соответствующий запрос, этот ордер станет действовать в ФРГ. Тогда, по его словам, немецкие силовые структуры «немедленно арестовали бы Путина» при попытке въезда на территорию страны.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне позицию США по МУС сравнили с вялотекущей шизофренией, отметив, что США принимают позицию суда только тогда, когда он критикует Москву. Когда МУС обращает внимание на преступления США, его игнорируют.

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