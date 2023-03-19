В СК РФ отреагировали на заявления Минюста ФРГ об аресте граждан России
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин отреагировал на заявления главы Минюста Германии об аресте российских граждан. Об этом СК РФ пишет в своем Telegram-канале.
«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии», - говорится в сообщении.
Ранее Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Москва не признает, выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что, если от МУС поступит соответствующий запрос, этот ордер станет действовать в ФРГ. Тогда, по его словам, немецкие силовые структуры «немедленно арестовали бы Путина» при попытке въезда на территорию страны.
Ранее в посольстве России в Вашингтоне позицию США по МУС сравнили с вялотекущей шизофренией, отметив, что США принимают позицию суда только тогда, когда он критикует Москву. Когда МУС обращает внимание на преступления США, его игнорируют.