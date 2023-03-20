Омбудсмен Морозова обвинила националистов в изощренных пытках

Как рассказала уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова, освобожденные пленные жалуются на издевательства и постоянные побои, у многих переломаны кости и выбиты зубы.

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Украинские националисты изобретают все более изощренные методы пыток и активно применяют их в отношении российских военнопленных. Об этом заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. Она пообещала не оставлять издевательства безнаказанными и пригрозила киевскому режиму уголовным делом за бесчинства его боевиков.

«Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят. Все это... ляжет в одно большое уголовное дело против Украины», - сказала Морозова в беседе с РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что, несмотря на жестокость украинских боевиков, россияне держатся, сломить их в плену не удается. О многочисленных нарушениях Женевской конвенции власти сообщали неоднократно. У вернувшихся на родину бойцов зачастую выбиты зубы и переломаны кости. Освобожденные рассказывают об издевательствах и постоянных побоях.

Ранее стало известно об отказе большинства членов Совета Безопасности ООН выслушать Морозову в качестве докладчика от Донбасса. Постпред России при организации Василий Небензя назвал это проявлением лицемерия и двойными стандартами. Отказ выслушать представителя этого региона Небензя расценил как наплевательское отношение к страданиям жителей Донбасса.