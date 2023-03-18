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Небензя назвал лицемерием отказ СБ ООН выслушать докладчика из Донбасса

Марина Крижановская
00:18 18.03.2023
Против выступления представителя Донбасса выступили восемь и воздержались три страны из 15 членов СБ ООН.
Небензя назвал лицемерием отказ СБ ООН выслушать докладчика из Донбасса
© Фото: Luiz Rampelotto EuropaNewswire Globallookpress
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Проявлением лицемерия и двойными стандартами назван отказ большей части Совета Безопасности ООН выслушать докладчика от Донбасса Дарью Морозову. С осуждением такого поведения членов СБ ООН выступил Василий Небензя - Постоянный представитель России при ООН.

Отказ выслушать представителя этого региона Небензя расценил как наплевательское отношение к их страданиям. Слова российского постпреда приводит РИА Новости. Уточняется, что американская сторона предложила провести голосование, чтобы решить, дать ли Морозовой выступить. «За» ее участие проголосовали четыре страны, против - восемь, воздержались - три.

«Сожалеем, что ряд делегаций выступил сегодня против предложенного нами докладчика. Видим в этом проявление вопиющего лицемерия и двойных стандартов, когда представителям Донбасса отказывают под надуманными предлогами в праве выступить перед Советом Безопасности. Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания», - заявил Небензя.

В феврале Василий Небензя заявлял, что Украина имеет шанс восстановиться как нормальное государство, если прекратит боевые действия. В то же время высокопоставленный дипломат указал, что если боевые действия на Украине прекратит Россия, киевский режим продолжит дискриминацию русскоязычного населения и героизацию нацистских преступников.

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