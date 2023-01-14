В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Москалькова призвала ООН и Красный Крест потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию

Ян Брацкий
21:44 14.01.2023
Омбудсмен Татьяна Москалькова обратится к главе СК РФ Александру Бастрыкину по поводу пыток над российскими военнослужащими на Украине.
Москалькова призвала ООН и Красный Крест потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Читайте нас на:

Уполномоченный по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяна Москалькова потребовала от Украины соблюдения Женевской конвенции от 1949 года, которая запрещает пытки и унижение человеческого достоинства. Соответствующий призыв омбудсмен также адресовала комиссариату ООН, в Международный Комитет Красного Креста и Европейский Комитет против пыток.

«С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп. Еще одно свидетельство для будущего трибунала над нацистами», - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

По данным фактам Татьяна Москалькова пообещала обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

На этой неделе завершились трехдневные переговоры Москальковой с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом в турецкой Анкаре. Стороны договорились оказывать взаимную помощь и поддержку семьям в установлении местонахождения пропавших без вести. Кроме того, Москалькова призвала Лубинца содействовать освобождению гражданских лиц с «пророссийскими взглядами», задержанных на Украине.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:36 Армия
Видео
Жители Соледара рассказали, как бойцы ВС РФ помогли им пережить штурм города
18:47 В стране и мире
В Роскосмосе допустили эвакуацию экипажа МКС на двух разных кораблях
18:10 В стране и мире
Михалков из больницы поделился воспоминаниями о Чуриковой
17:49 В стране и мире
Дипломаты РФ в Лондоне назвали танки Challenger 2 на Украине законной целью для ВС РФ
18:55 В стране и мире
В Молдавии рядом с границей Украины упали обломки ракеты
Популярное
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.