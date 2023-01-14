Москалькова призвала ООН и Красный Крест потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию

Омбудсмен Татьяна Москалькова обратится к главе СК РФ Александру Бастрыкину по поводу пыток над российскими военнослужащими на Украине.

© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Уполномоченный по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяна Москалькова потребовала от Украины соблюдения Женевской конвенции от 1949 года, которая запрещает пытки и унижение человеческого достоинства. Соответствующий призыв омбудсмен также адресовала комиссариату ООН, в Международный Комитет Красного Креста и Европейский Комитет против пыток.

«С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп. Еще одно свидетельство для будущего трибунала над нацистами», - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

По данным фактам Татьяна Москалькова пообещала обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

На этой неделе завершились трехдневные переговоры Москальковой с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом в турецкой Анкаре. Стороны договорились оказывать взаимную помощь и поддержку семьям в установлении местонахождения пропавших без вести. Кроме того, Москалькова призвала Лубинца содействовать освобождению гражданских лиц с «пророссийскими взглядами», задержанных на Украине.