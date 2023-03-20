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Посольство Польши опровергло слова своего посла о готовности Варшавы вступить в конфликт с РФ

Максим Крюков
01:36 20.03.2023
В дипмиссии отметили, что в ходе разговора посла Польши во Франции с журналистом телеканала LCI Ян Эмерик Росцишевский указывал на необходимость в оказании помощи Украине со стороны союзников.
Посольство Польши опровергло слова своего посла о готовности Варшавы вступить в конфликт с РФ
© Фото: IMAGO Christian Spicker Globallookpress
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Посольство Польши в Париже опровергло слова своего посла Яна Эмерика Росцишевского, который сказал, что Варшава готова вступить в конфликт с Россией в случае, если Украина не сможет «защитить свою независимость».

«В связи с появляющимися комментариями на тему интервью посла Росцишевского французскому каналу LCI 18 марта текущего года обращаем внимание, что оно в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста, в котором было дано», - говорится в заявлении, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте дипмиссии.

В дипломатическом представительстве отметили, что в ходе беседы с журналистом ТВ-канала Росцишевский указывал на необходимость в оказании необходимой помощи Киеву со стороны союзников.

«Он также говорил об опасности, которую для Европы и европейских ценностей представляет Россия. Точное прослушивание всего разговора позволяет понять, что в нем не было обещания непосредственного участия Польши в конфликте», - добавили в посольстве.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» объяснил, зачем Польша намерена размещать HIMARS вблизи Калининградской области. По словам эксперта, Вашингтон надеется, что Польша будет его главной военной опорой в Европе. Вместе с тем специалист подчеркнул, что в случае размещения установок рядом с Калининградской областью гражданские самолеты, летящие в Калининград, не будут в безопасности.

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