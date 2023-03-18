Политолог Светов объяснил, зачем Польша намерена размещать HIMARS вблизи Калининградской области

По словам эксперта, Вашингтон надеется, что Польша будет его главной военной опорой в Европе.

© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: AFLO, Globallookpress

США делают ставки, что Польша станет их основной военной базой в Европе. Такую точку зрения высказал политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой», комментируя вероятность размещения Польшей реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на границе с Калининградской областью.

«Американцы делают ставку, что Польша будет их главной военной опорой в Европе. Установка HIMARS логична по двум причинам - поляки строят забор, теперь возле забора еще разместят пушки. Второе - Польша думает о том, что Украина получит западные самолеты, базироваться эти самолеты наверняка будут на территории Польши или Румынии. А мы предупредили, что тогда они становятся законными военными целями», - объяснил Светов.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что в случае размещения установок рядом с Калининградской областью гражданские самолеты, летящие в Калининград, не будут в безопасности.

«Угроза существует и для гражданских самолетов. Опыт показывает, что для них это ничего не значит. Возьмут, собьют, а потом скажут, что ошиблись», - добавил Светов.

Напомним, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что Польша собирается разместить американские реактивные системы залпового огня HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью. Он подчеркнул, что эти системы были заказаны еще в 2019 году.